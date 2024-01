Die Hockey-Chicas gingen nach dem ersten Drittel mit einem 4:1-Rückstand in die Pause. Im zweiten Drittel konnten sich die Unterengadinerinnen gut halten und erzielten den Anschlusstreffer. Mit grossem Team- und Kampfgeist gelang den Hockey-Chicas im letzten Drittel die Aufholjagd, und sie erzielten in der 56. Spielminute den Ausgleich zum 5:5. Die Chicas nutzten ihren Flow aus und gingen in der 58. Spielminute mit 6:5 in Führung und gaben diese nicht mehr ab. Mit den drei erzielten Punkten rücken die Hockey-Chicas auf den 3. Tabellenplatz ihrer Gruppe vor und treffen am kommenden Sonntag zum nächsten Auswärtsspiel auf die HC Eisbären St. Gallen Queens.

(fw)