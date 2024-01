Wiederkehr und Salvetti überzeugen

Für die Skifahrerinnen und Skifahrer standen am vergangenen Wochenende die JO-Interregion-Rennen am Flumserberg auf dem Programm. Bei guten Verhältnissen wurde am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom ausgetragen, wobei zwei Engadiner aufs Podest fuhren.