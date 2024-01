Vaduz, Zuoz, Turich – ma in rumauntsch

La magistra da skis Anna-Klara Wolf es creschida sü i’l Principedi da Liechtenstein e stüdgia uossa giurisprudenza a Turich. Als indigens da l’Engiadina do ella listess lecziuns da skis per rumauntsch, siand ch’ella abita taunt a Vaduz scu eir a Turich in chasedas rumauntschas.