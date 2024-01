Die Snow Polo Action beginnt morgen Freitag, 26. Januar, mit den ersten drei Spielen und gipfelt im Finale am Sonntag mit all dem Glanz und Glamour, den man vom einzigen High Goal Snow Polo Turnier der Welt erwartet. «Antreten werden sechs Teams, die den Zuschauern Gänsehautmomente und spektakuläres Polo vor der weltbekann­ten Bergkulisse bieten», heisst es in einer Medienmitteilung. Dabei stehen gleich drei neue Captains auf dem Eis: Lidia Gauss (Team Mackage), Philipp Müller (Team Perrier-Jouët) und Jonathan Tidswell-Pretorius (Team St. Moritz). Melissa Ganzi (Team World Polo League), die das prestigeträchtige Turnier im Jahr 2019 als erste Frau gewonnen hat, Eduardo Greghi (Team The Kusnacht Practice) und Marc Ganzi (Team Flexjet) kehren zudem zurück.

Neben dem rund 200 mal 100 Meter grossen Polofeld besteht die Infrastruk­tur des Anlasses aus Tribünen, dem Polo-Village mit diversen Zelten und Ständen, einem VIP-Zelt mit rund 900 Plätzen und den Aufwärmzelten für die Polo-Ponys. Verbaut wurden alles in allem rund 2600 Tonnen an Material – «eine logistische Meisterleistung». Der Zutritt zum Event-Gelände und zum Polo-Village ist wie immer kostenlos.