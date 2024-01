Es konnte bei optimalen Bedingungen gespielt werden. Das Eis, die Teams und die Sonne von St. Moritz bereicherten dieses einzigartige Curling-Fest. Die fantasievollen Namen der einzelnen Teams zeugten vom Spass und der Freude. Die Sieger des Turniers waren Celerina Saluver mit Jürg Pedrun als Skip, begleitet von Turi Rüdisühli, Silva Rüdisühli und Flurin Valentin. Das zweitplatzierte Team war unter der Leitung von Peter Pedrun, unterstützt von Filip Niggli, Annamaria Pedrun und Karin Möckli. Den dritten Platz belegten die Soldanella Vipers mit Skip Arno Tosio, Diego Costa, Marino Costa und Toni Jovic. Weitere Platzierungen erzielten Team Rolling Stones: Peter Schneider; Team Spontis: Not Roner; St. Moritz 2: Andrea Hartmann; Team Hottest Stones Ever: Jon Andri Hänz; St. Moritz Canada: Thomas Meile; St. Galler Bären: Urs Weishaupt; Carlton Club: Ernst Bichsel; St. Moritz 1: Christian Flütsch; Team ANFTE: Ludwig Gehwolf; Sils-Maria: Urs Lehmann; Team Hunde an die Leine: Diana Zosso; Team Zoobar: Rocco Pitsch; Team «Betreutes Trinken»: Ruedi Fopp; Team THE cleaners: Mike Rimmer; Celerina Saluver 2: Urs Ramer.

(Einges.)