Kälin-Schwestern überzeugen beim Heimweltcup im Goms

Gemeinsam mit Jonas Baumann, Valerio Grond und Alina Meier lief Marina Kälin für das Team Schweiz 2 auf den 7. Schlussrang. Beim Sprint in der freien Technik lief die 20-Jährige auf den starken 19. Rang und bestätigte ihre Form auch über die 20-Kilometer-Massenstart mit Rang 25. Noch länger in der Spitzengruppe mitlaufen konnte ihre ältere Schwester Nadja Kälin. Beim Massenstart-Rennen am Sonntag lief sie auf den starken 15. Rang. Noch nie war Nadja Kälin in einem Weltcup besser klassiert und durfte sich über ein neues Karrierebestergebnis freuen.