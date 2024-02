Beat Hefti ist an diesem Mittwochmorgen ein viel gefragter Mann. Hier muss ein Bob zum Start geschoben werden, da gibt es an den Steuerseilen etwas zu flicken, dort sitzt Bobschüler Kylian Vatrican in seinem Schlitten und wartet darauf, für seinen ...

Möchten Sie weiterleisen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Ihr Profil finden Sie auf dieser Seite, oben rechts. Liebe Nicht-Abonnent:innen hier finden Sie unsere verschiedenen Abo-Angebote. Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden