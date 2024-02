Insgesamt traten 14 Teams an, darunter zwei aus Chiavenna und eines aus Ascona. Unter frühlingshaften Bedingungen kämpften die Teams in den ersten beiden Runden auf dem erstklassigen Eis. Die dritte Runde stellte die Mehrheit der Teilnehmer bereits vor Herausforderungen, da erste Anzeichen des nahenden Saisonendes erkennbar waren. Die Temperaturen bereiteten Schwierigkeiten und verdeut­lichten, dass die Saison ohne Kunsteis dem Ende entgegenging. Dennoch lieferten die Teams ein erfolgreiches und spannendes Open-Air-Curling. Die Rangverkündigung fand im Hotel Laudinella statt. Das siegreiche Team Samedan mit Skip Lüzzi Thom, Heini Ryffel, Andre Nusser und Hans Laager wurde von Robert Kubitza mit dem besonderen Pokal ausgezeichnet. Celerina Saluver mit Skip Jürg Pedrun, Turi Rüdisühli, Silva Rüdisühli und René Wägeli belegten den zweiten Platz, punktgleich, aber mit einem End weniger und drei Steinen mehr. Den dritten Platz sicherte sich La Punt mit Skip David Sala Veni, Urs Weishaupt, Vladi Prochaska und Maria Weishaupt. Weitere Platzierungen erzielten St. Moritz Thomas Eisenlohr, St. Moritz, Mo Wasescha, St. Moritz, Peter Pedrun, Carlton Ernst Bichsel, Hotel Laudinella Isabella Niffeler, New Seagullis On The Hack Giovanni De Agostini (Chiavenna), St. Moritz, Xiao Eisenlohr, St. Moritz, Urs Lehmann, St. Moritz, Marco Rogantini, Ascona, Gianni Pasinelli und Old Wild Seagullis, Luca Del Curto (Chiavenna).

(Einges.)