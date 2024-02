Nach ihrem Rennen haben die beiden mit den Medienverantwortlichen der Jugend-Olympiade von ihren Erfahrungen geteilt: «Zu sehen, wie unser Teamkollege Maximilian Alexander Wanger auf der letzten Abfahrt auf dem vierten Platz liegt, wussten wir einfach, dass es möglich wäre, den dritten oder zweiten Platz zu erreichen. Für uns war es also stressiger als für ihn, denn er war am Rennen und wir konnten nichts tun», so die 17-jährige Gruber. Und auch für Wanger war das Rennen ein spezielles Erlebnis: «Ich versuchte, all meine Energien in er letzten Abfahrt zu sparen, weil ich wusste, dass wir einen brutalen Sprint haben würden. Ich bin so glücklich, dass wir den dritten Platz erreicht haben. Es ist ein unglaubliches Gefühl.»





Am letzten Abend der Olympiade durfte Ilaria Gruber dann noch zusammen mit Alan Bornet (Ski Freestyle) als Fahnenträgerin und Fahnenträger die Schweizer Delegation bei der Schlussfeier in Gangwon anführen, ein weiteres und letztes Highlight zweier aufregender Wochen in Südkorea.