Am Sonntag, 04. Februar stehen beim White Turf sechs offizielle Pferderennen auf dem Programm. Die Felder in den Galopprennen sind mit zwei Mal sechs und zwei Mal sieben Startern besetzt. Bei den Trabrennen kämpfen acht und zwölf Pferde um die begehrten Siegerlorbeeren. Alle Rennen sind mit mindestens 10 000 Schweizer Franken dotiert; das Hauptereignis, der GP Casino St. Moritz und Freunde des Rennvereins, sogar mit 20 000 Schweizer Franken. «Aufgrund der ausgeblie­benen Niederschläge und warmen Temperaturen in der Vorwoche wurde die Rennbahn zusätzlich maschinell beschneit. Da dieser Schnee kompak­ter ist als natürlicher, wird für Sonntag ein schnelles Geläuf erwartet», so Rennchef Dennis Schiergen.





Wichtigstes Rennen

Alle sechs Starter im GP Casino St. Moritz und Freunde des Rennvereins haben auch eine Nennung für den am dritten Sonntag anstehenden Evangelos Pistiolis Foundation 84. Grossen Preis von St. Moritz. Es ist ein hochstehendes Feld mit vier Pferden aus Schweizer Trainingsquartieren und je einem aus England und Deutschland.





Ehepaar Kräuligers Queroyal hat in der Schweiz erst ein Rennen bestritten; er wurde im Grand Prix Jockey Club Ende September hinter der überle­ge­nen Power and Grace Zweiter. Ispahan im Besitze des Engadiner Stalles Forz­Agricula war bereits letztes Jahr in St. Moritz am Start, wo er sich zweimal platzieren konnte und im finalen Gros­sen Preis Achter wurde. Auch Sing­ledon zeigte vor Jahresfrist ein vielversprechendes Schneedebüt, er schloss die letztjährige Saison zudem mit einem Sieg in Maienfeld ab.





Der Schweizer Debütant Zandjan war letztes Jahr auf Distanzen bis 1500 Meter im Einsatz – am Sonntag wird er am Rennen über 1800 Meter teilnehmen. Der aus Deutschland anreisende Dolomit hat bereits im letztjährigen Grand Prix Jockey Club ein Gastspiel in der Schweiz gegeben, trat jedoch gegen die hiesige Elite nicht in Erscheinung. Und auch erwähnenswert: Über Steherqualitäten verfügt der englische Gast Postmark.





Hochklassige Pferde im Skijöring

Die Disziplin Skikjöring steht das erste Jahr unter dem Patronat von UBS. Auch in der sportlichen St. Moritzer Exklusivität sind einige hochklassige Pferde am Start. Allen voran Ulster, der im Jahr 2021 drei der grössten Flachrennen der Schweiz gewonnen hat. Die Saison 2023 musste er fast ganz auslassen, nun wird er neu von der Championtrainerin Claudia Erni in Avenches betreut. Gefahren wird er von Valeria Schiergen, einer der erfolgreichsten Skikjöring-Fahrerinnen der letzten Jahre. Im grossen Trabrennen treffen die Dominatoren der letztjährigen Rennen, Fourteenth of July (Jean-Bernard Matthey) und Kiss Forever H.C. (Stephanie Theiler), aufeinander.





Ausbau der White Turf Family Days

Auch dieses Jahr finden an den Samstagen vor den Rennen – 3., 10. und 17. Februar – die White Turf Family Days statt, die den Rennsport-Nachwuchs zelebrieren. Auf dem Programm stehen Pony-, Trab- und Flachrennen, sowie berittenes UBS-Kids-Skikjöring und Duathlon-Wettkämpfe. Als Folge der grossen Beliebtheit bei Gross und Klein wurde das Programm ferner um zahlreiche Mitmachangebote erwei­tert und involviert diverse lokale Sportclubs und Vereine. Zu den Neuheiten gehören die White Turf Kids-Games by Lyceum Alpinum Zuoz, das Ponyreiten mit der River Ranch sowie die UBS-Rutschbahn. Freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf die Show der Eisprinzessinnen auf dem Eisfeld, organisiert vom SIC St. Moritz. Der Startschuss zum ersten Rennen fällt jeweils um 11.00 Uhr, das Gelände und die Gastronomie eröffnen bereits um 10.30 Uhr.





Medienmitteilung White Turf