Celerina setzt Siegesserie fort

Am vergangenen Sonntag empfing der FC Celerina den FC EMS zum ersten Heimspiel der Rückrunde in der Promulins Arena in Samedan. In der ersten Halbzeit blieb Celerina hinter den Erwartungen zurück. Im zweiten Abschnitt konnten sie die Richtung drehen und das Spiel mit 2:0 gewinnen.