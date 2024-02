Am Samstagmorgen ging es mit den Frauen los: 21 Juniorinnen waren gemeldet, darunter leider keine Schweizerin. Nach dem ersten Lauf lag die Deutsche Antonia Pietschmann knapp vor ihrer Teamkollegin Anka Jänicke. Im zweiten Lauf konnte Anka Jänicke mit der Laufbestzeit aufzeigen und setzte sich letztendlich mit 44 Tausendstelsekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin durch. Die Lettin Zane Kaluma freute sich über Bronze (+ 0,322 Sekunden). Das Weltcupergebnis entspricht dem Ergebnis der Junioreneuropameisterschaft.

Die Weltcupgesamtwertung der Juniorinnen der Saison 2023/24 sicherte sich die Deutsche Alina Bräutigam vor der Kanadierin Embyr-Lee Susko und der Österreicherin Teresa Maria Kirchmair.



Lettland gewinnt den Mannschaftswetbewerb

Zum Abschluss der Rodelwoche fuhren die Nationen noch im Mannschaftswettbewerb um die Medaillen. Jeweils eine Frau, ein Mann und ein Doppel (Frauen oder Männer) pro Nation fahren dabei zusammen in einem Team. Das Rennen wird in einem Lauf ausgetragen. Zane Kaluma, Kaspars Rinks, Raimonds Baltgalvis und Vitalijs Jegorovs vom lettischen Team bestätigten auch beim letzten Rennen, dass ihnen die einzige Natureisbobbahn der Welt liegt. Sie setzten sich mit 47 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Team Deutschland durch. Bronze ging an Italien. Die Weltcup- und die Europameisterschaftswertung sind identisch. Die Weltcupgesamtwertung der Saison 2023/24 konnte Team USA vor Team Deutschland und Team Kanada für sich entscheiden. (ep)