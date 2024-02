Am heutigen Samstag steht eine Vollrunde auf dem Programm. Der HC Albula empfängt um 20.00 Uhr in Filisur den HC Silvaplana-Sils, Hockey Bregaglia tritt um die gleich Zeit in Vicosoprano gegen den CdH La Plaiv an. Der HC Zernez spielt zu Hause gegen den SC Celerina (20.00 Uhr). Dazu kommt die erwähnte Spitzenbegegnung im Puschlav. (skr)





Der Zwischenstand:

1. HC Poschiavo 11 Spiele/33 Punkte; 2. EHC Samedan 11/25; 3. HC Zernez 11/24; 4. SC Celerina 10/15; 5. HC Albula 9/9; 6. Hockey Bregaglia 8/8; 7. HC Silvaplana-Sils 10/6; 8. CdH La Plaiv 10/0.