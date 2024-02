Nur der Schwede Alvar Myhlback stand Isai Näff an den Junioren-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica noch etwas in der Sonne. Der Engadiner darf sich nach dem 10-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik, das mit Einzelstart ausgetragen wurde, die Silbermedaille umhängen lassen.



Das ist bereits die dritte WM-Medaille für die Engadiner: Am Donnerstag wurde Marina Kälin Weltmeisterin über 20 Kilometer in der Kategorie U23. Der St. Moritzer Fabrizio Albasini gewann die Bronze-Medaille.