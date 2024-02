Domingo Bello beendet die Serie von Fourteenth of July

Domingo Bello fügt dem Favoriten Fourteenth of July im GP Gammacatering am White Turf eine unerwartete Niederlage bei. In der Vorprüfung setzt sich im Grossen Preis von St. Moritz der am wenigsten Gewicht tragende Postmark unter Sibylle Vogt durch. Die Verhältnisse waren schwierig.