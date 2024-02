Suche nach dem besten Tourismusdorf

Andermatt, Gruyères, Morcote, Murten, Saas-Fee, Saint-Ursanne und Valposchiavo: Bereits sieben «Best Tourism Villages» kann die Schweiz mittlerweile vorweisen, seitdem die Welttourismusorganisation UN Tourism im Rahmen ihrer internationalen Initiative jährlich Dörfer in ländlichen Gebieten auszeichnet, die durch innovative und transformative Ansätze eine touristische Entwicklung in Einklang mit der Nachhaltigkeit fördern. Die Welttourismusorganisation UN Tourism sucht nun zum vierten Mal in Folge weltweit die «Best Tourism Villages».