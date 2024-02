Starke «Welle» von jungen Hoffnungsträgern

Am Mittwoch wurden in der Scoula Sportiva in Champfèr die Medaillen von Engadin Nordic gefeiert. Mit Marina und Nadja Kälin sowie Fabrizio Albasini holte das Oberengadin an der Langlauf-U23-WM einen ganzen Medaillensatz.