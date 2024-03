Nicht ohne Grund führt der Corvatsch Park den Untertitel „Freestyle Heaven“. Der Park bietet alles, was das Freestyle-Herz begehrt: herausfordernde Jumps, Rail-Features und Obstacles. Deshalb ist das Weltcup-Finale auch ein Fixtermin im Kalender der Allerbesten. Nicolas Huber, Corvatsch Park und WM 2025 Botschafter, kann es kaum erwarten, Rider aus aller Welt auf seinem Hausberg zu begrüssen: „Bei mir daheim fühl ich mich natürlich extrem wohl. Und der Park bietet einfach die beste und grösste Line, die wir weltweit haben. Es ist also der Kurs mit den grössten Sprüngen und verrücktesten Hindernissen“.



Der Weltcup ist quasi der grosse Test vor der FIS Snowboard, Freestyle and Freeski WM 2025 in St. Moritz. In genau einem Jahr geht es am Corvatsch für Snowboarder und Freeskier um WM-Gold im Slopestyle und in der Superpipe, die kürzlich feierlich eingeweiht wurde. Für die Freeskier ist die mittlerweile 11. Weltcup-Auflage ein Heimspiel, die Snowboarder freuen sich, zum vierten Mal in Folge im Engadin ihren Saisonausklang zu feiern.



Der World Cup Corvatsch ist mit einer gültigen Liftkarte zur Mittelstation Murtèl kostenfrei zum Zuschauen. Als Höhepunkt gelten die Finals im Snowboarden am

Samstag, 23.März, und im Freeski am Sonntag, 24. März. Alle Bewerbe, von der Qualifikation bis zu den grossen Finals, werden im Livestream auf der Eventwebsite gezeigt. Der genaue Zeitplan ist unter www.corvatschpark.ch/world-cup zu finden.



Medienmitteilung FIS Freeski&Snowboard World Cup Corvatsch