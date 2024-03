Neuer Direktor Valposchiavo Turismo

Valposchiavo Turismo bekommt einen neuen Direktor: Ab Juli übernimmt Thomas Fries die Nachfolge von Kaspar Howald, der neu für Graubünden Cultura als Projektleiter tätig wird. Thomas Fries ist 42 Jahre alt und stammt ursprünglich aus dem Saarland in Deutschland. Nach verschiedenen beruflichen Stationen hat er während 15 Jahren in Olten gelebt und gearbeitet. Studiert hat Thomas Fries Theologie und Philosophie. Weiter hat er eine Zusatzausbildung im Bereich Coaching und Mediation. Vor Kurzem hat er seinen Master in Management abgeschlossen. Thomas Fries hat operative Erfahrung im Tourismus, praktische Erfahrung im Führungsbereich und in der Projektleitung.