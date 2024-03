Jonathan Fiol aus St. Moritz heisst der Sieger der Kategorie Ski des Diavolezza Glacier Race 2024. Nur 13 Minuten und 42 Sekunden benötigte er, um die acht Kilometer lange Strecke über den Pers- und den Morteratschgletscher zu bewältigen. Bei der Kategorie Snowboard gewann der Pontresiner Giancarlo Salis (17:43) knapp vor Nevin Galmarini aus Ardez (18:34). Die schnellste Frau war Nina Lussi (18:25) und die schnellste Familie hiess Christoffel. Laurin Cristoffel (Jahrgang 2013) und Roman Christoffel aus Champfèr kamen als erste Familie ins Ziel (19:18). So viel zur Rangliste, doch wer am Samstagmorgen vor Ort war, merkte schnell, dass beim Diavolezza Glacier Race der Spass an erster Stelle stand. Es gab auch eine Fun-Kategorie mit Verkleidung, die übrigens ebenfalls Giancarlo Salis gewann. Viele der Teilnehmenden legten sogar eine Zwischenstopp bei der Pres-Bar ein, schliesslich hat das Tradition.



Das erste Diavolezza-Abfahrtsrennen fand 1930 statt, und die letzte Durchführung erfolgte im Jahr 1980. Nach insgesamt 34 erfolgreichen Austragungen fand das Event seinen Abschluss. Die Gründe für das Ende der Tradition bleiben jedoch unklar. Gestartet wurde auf der Bergstation Diavolezza auf 2978 Meter über Meer. Die Strecke führt ünber zwei Gletscher vorbei an den weltbekannten Eisriesen Piz Palü und Piz Bernina, bis hinunter nach Morteratsch (1896 Meter über Meer). Im Gegensatz zu anderen Skipisten war diese Rennstrecke mit einer Höhendifferenz von über 1000 Metern nicht präpariert und bot ein ursprüngliches Schneesport-Erlebnis - was die Teilnehmenden spätestens bei der Zieleinfahrt an der Morteratsch-Bahnstation in den Beinen merkten.