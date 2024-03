Insgesamt 800 Athletinnen und Athleten aus der ganze Schweiz, San Marino, Deutschland und den Niederlan­den waren an den Special Olympics am Start und haben sich in sieben versciedenen Disziplinen gemessen. Die Sportlerinnen und Sportler von Movimento standen beim Langlauf, Schneeschuhlaufen und Ski Alpin am Start und brachten eine Gold-, drei Silber und zwei Bronzemedaillen mit nach Hause.





Die Teilnehmenden haben aufgrund von Beeinträchtigungen unterschiedliche Leistungsvermögen. Um dem Rechnung zu tragen und spannende und faire Wettkämpfe zu gewährleisten, fanden am ersten Tag der Spiele Einstufungswettkämpfe statt. Anhand der erzielten Ergebnisse wurden die Athletinnen und Athleten in Kategorien eingeteilt, die ihrem Leistungsniveau und ihren körperlichen Fähigkeiten entsprachen. So traten im Finale nur Sportlerinnen und Sportler mit vergleichbarem Leistungsniveau gegeneinander an.





Die Motivation, nach der langen Vorbereitungszeit um eine Medaille zu kämpfen, war sehr hoch und alle haben alles dafür gegeben. Einige Teilnehmende haben es geschafft, andere waren vielleicht etwas enttäuscht, nicht das Ziel erreicht zu haben. Aber die Freude war gross, dabei gewesen zu sein. Denn bei den von Special Olympias organisierten Spielen, ob im Winter oder im Sommer, geht es nicht nur um den Wettkampf, sondern auch um die Zusammengehörigkeit und die Stärkung des Selbstvertrauens, um zu zeigen: « Wir sind alle gleich.»





Autor: Medienmitteilung Movimento