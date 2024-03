La tecnologia pels autos cul motor electric nun es amo efficiainta avuonda per discuorrer da salvar resursas o insuos-chamaints. In quel sen discuorra l’indschegner Christoffel Denoth, oriund da Vnà chi ha lavurà in la perscrutaziun e construcziun ed eir sco magister da scoula da giarsuns ed es stat da la partida pro las prümas tracziuns electricas per autos da la firma Brusa a Buchs SG. Quista firma svilupa daspö 30 ons elemaints electrics per autos. Ella occupa hozindi sur 80 indschegners e furnischa prototyps, spezialmaing a VW, BMW e Volvo. Il titel da seis referat a Scuol, organisà da la Secziun da TCS Engiadina Bassa-Val Müstair, d’eira: «Il müdamaint dal motor a combustiun (Verbrennungsmotor) al motor electric.» Avant il referat ha gnü lö la radunanza generala da la Secziun dal TCS regiunala Engiadina Bassa-Val Müstair, manada speditivmaing dal president Armon Parolini in la quala tuottas tractandas e propostas da la suprastanza sun gnüdas acceptadas. A reguard il program esa da manzunar chi dess dar ün giantar da famiglia in dumengia als 11 avuost ed ün’excursiun al festival da glüm a Lenzerheide als 27 december. Nouv es darcheu la controlla dad autos chi ha lö illa Central Garage Denoth a Scuol e quai in sonda als 9 november 2024. Ils 30 partecipants a la radunanza han giodü cun üna tschaina üna bella sairada a l’hotel Bellaval. (protr.)