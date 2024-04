Wenn der Osterhase am Wochenende schon kein gutes Wetter lieferte, dann zumindest Saharastaub. Gemäss SRF Meteo transportierte die starke Südströmung am Karfreitag und Samstag sehr viel Saharastaub in die Schweiz. Rund 180 000 Tonnen Staub, was rund 10 000 Lastwagen-Ladungen entspricht. Aneinander gereiht würden diese in etwa 100 Kilometer Stau verursachen.