Plü pitschna cha la differenza es e meglder il rang. La tactica d’ir culs skis e na il tempo es decisiv. Different esa eir per surgnir la chanta ambulanta. Quel cul ündeschavel rang da tuots tilla guadogna. Quist on ha gnü Robert Hüberli da Scuol quella furtüna ed ha pudü tour in consegna our dals mans dal president da l’Uniun dals veterans, Daniel Bulfoni, la chanta ambulanta, statta sporta a seis temp da Charles Übelhard barmör.





In tout 48 veterans in trais categorias, tuot seguond l’età, sun stats a la partenza. L’ora d’eira variabla e cun quai las relaziuns na las plü favuraivlas. Guada- gnà la cuorsa ha Urs Lechthaler da Scuol cun üna differenza da set tschientavels avant Jachen Andri Cadonau da Ftan cun üna differenza da nouv tschientavels e Peter Salutt da Susch cun üna tala da 18 tschientavels.





Sco üsità es segui a la cuorsa il giantar da cumpagnia culla proclamaziun dals rangs. 83 persunas d’eiran preschaintas, sper ils skiunzs eir üna s-charsa trentina da veterans na plü skiunzs e’ls agüdonts. Per l’ultima jada es stat il giantar illa Charpenna chi sto far plazza da stà ad ün fabricat nouv. Il giantar es adüna eir ün evenimaint da taimpra sociala. El spordscha l’occasiun da tschantar insembel per ün pêr uras cun amis e collegas chi nu’s vezza minchadi, barattar ideas e quintar ün pa dal preschaint e dal passà.





«Uossa inchaminaina al plü important dal di, quai cha tuots spet- taran plain tensiun, nempe la rangaziun. Grazcha a la disciplina demuossada da minchün es ida bain la cuorsa ed eu sun cuntaint cun l’andamaint, impustüt perquai chi nun ha dat accidaints». Uschè il president dals veterans, chi ha surdat pro l’applaus dals preschaints al prüm da mincha categoria ün pitschen regal ed a Robert Hüberli, sco manzunà, la chanta. Cun l’ingrazchamaint a tuot quels chi han contribui vi da la buna reuschida es i a fin l’inscunter da quist on.



Autur: Jon Manatschal