Kälin-Schwestern und Albasini im Swiss-Ski A-Kader

Am Freitag hat Swiss-Ski die Nordisch-Kader für die Saison 2024/25 bekanntgegeben. Im Langlauf sind Marina und Nadja Kälin sowie Fabrizio Albasini in der höchsten Kaderstufe. Giuliana Werro, Sarsura Zernez, und Niclas Steiger, Piz Ot Samedan, sind vom C- ins B-Kader aufgestiegen.