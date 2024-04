Loipensaison ist beendet

Wie "Loipen Engadin" in einer Medienmitteilung vermeldet, werden auch die Langlaufloipen in und um Sils am Donnerstag, 18. April geschlossen. Somit sind in praktisch allen Gemeinden die Loipen nicht mehr offen und die Loipensaison im gesamten Oberengadin zu Ende.