Gold, Silber und zweimal Bronze für Sur En

Erstmals in der Verbandsgeschichte fanden die Bündnermeisterschaften im Eisstocksport nicht in Graubünden, sondern in der Gottardo Arena in Ambri Piotta statt. Im Mannschafts-Zielwettbewerb erreichten Orlando Bass, Claudio Mathieu und Jon Curdin Cantieni (ES Sur En) mit 378 Punkten den zweiten Rang. Die Bronze-Medaille gewann der ES Sur En 2 mit Otto Davaz, Jachen Benderer und Erica Koch mit 343 Punkten.