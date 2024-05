Keine Siege am Wochenende

Am vergangenen Wochenende rollte das Leder für die Südbündner Fussballclubs sieglos. Valposchiavo Calcio 1 unterlag in der 2. Liga auswärts dem FC Montalingen 1 mit 0:2. In der 4. Liga spielte der FC Celerina 1 gegen US Schluein Ilanz 1:1 und In der Frühjahrsrunde der 5. Liga trennten sich der FC Untervaz 2 und der FC Celerina 2b ebenfalls 1:1.