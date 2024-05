«Eine Vereinschronik dient in erster Linie dazu, die Geschichte des Vereins festzuhalten», sagt Nicola Rogantini, Vizepräsident des FC Celerina. «Diese zu dokumentieren hilft, die Entwicklung des Vereins nachzuvollziehen und die Veränderungen festzuhalten», meint der Vizepräsident weiter. Eine schriftliche Chronik ermögliche es, die Wurzeln und die Geschichte eines Vereins zu verstehen und zu schätzen. Jeder Verein hat seine eigenen Traditionen, Rituale und eine einzigartige Kultur, die über Jahre gewachsen sind. So auch der Fussballclub Celerina, der nächstes Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. «Eine Chronik bietet deshalb die einzigartige Möglichkeit, verdiente Mitglieder und ihre Beiträge zu würdigen. Mit Porträts, Interviews und persönlichen Geschichten können die Leistungen Einzelner hervorgehoben und anerkannt werden», ist Nicola Rogantini überzeugt. Dies sei nicht nur eine schöne Geste der Dankbarkeit, sondern motiviere auch künftige Generationen, sich ebenfalls für den Verein zu engagieren. «Deshalb haben wir uns im Vorstand entschieden, die Vereinschronik in Buchform herauszugeben», sagt Nicola Rogantini.





Eine Crowdfunding-Aktion läuft

Der FC Celerina hat in den letzten Jahren viel für den Fussball getan. Unvergessen sind die zahlreichen Höhentrainings verschiedener europäischer Spitzenmannschaften. Heute zählt der Verein über 300 Mitglieder, und es wird von verschiedenen Trainern viel Arbeit und Freizeit in die Jugendförderung investiert. All diese Leistungen können nicht in einem simplen Wort gefasst oder gewürdigt werden. Aus diesem Grund soll ein Buch über die Vereinsgeschichte in Form einer Chronik entstehen. Ein wichtiges Zeitdokument, sind sich die Verantwortlichen einig. «Darüber hinaus kann die Veröffentlichung einer Chronik mediale Aufmerksamkeit erzeugen und das Interesse der Öffentlichkeit am Verein steigern. Eine gut gestaltete Chronik kann als reprä­sen­tatives Geschenk für Sponsoren und Unterstützer genutzt werden», sagt Nicola Rogantini. Vor diesem Hintergrund wurde auch ein Crowdfunding ins Leben gerufen, mit welchem eine finanzielle Unterstützung für dieses Projekt möglich ist. «Wir freuen uns über jeden Beitrag, denn jeder Franken zählt», sagt Rogantini.





Vorschau auf das Jubiläum

Die Vereinsgeschichte, die am 28. April 1950 begann, soll im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden. «Neben der Vereinschronik, die uns sehr am Herzen liegt, werden wir auch einen grösseren Anlass für die Öffentlichkeit organisieren», sagt Nicola Rogantini. Wie dieser aussehe, sei im Moment noch nicht bis ins Detail geplant und deshalb sei es noch zu früh, mehr darüber zu sagen. Der Vorstand werde sich aber in den nächsten Tagen mit dem zuständigen Organisationskomitee treffen, um den Rahmen des Festes festzulegen. Fest steht aber bereits das Datum der Jubiläumsfeier. Dieses wurde auf Ende Juni 2025 bestimmt. «Es lohnt sich, die beiden Daten, den 21. und 28. Juni vorzumerken», so Rogantini.