Entscheidung über FIS-Games vertagt

Am 55. FIS-Kongress in Reykjavik hätten die FIS Games 2028 vergeben werden sollen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, hat der Rat der International Ski and Snowboard Federation in Absprache mit Swiss-Ski und dem Kandidaten Engadin/St. Mo­ritz beschlossen, den Prozess zur Vergabe der Austragung der FIS-Spiele 2028 zu verschieben.