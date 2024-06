In einer Medienmitteilung erzählen sie von ihrer Zeit im Coop Bellevue: Micaela Bianchi (51), Verkäuferin und Allrounderin, fasst ihre 25 Dienstjahre als anspruchsvoll, aber spannend zusammen. Am liebsten arbeitet sie in der Non-Food-Abteilung und in der Blumenabteilung, da sie dort ihre Kreativität ausleben kann. Zudem schätzt sie den Kontakt mit zahlreichen Touristen aus aller Welt. Cristina Pilatti (59), Verkäuferin Non-Food, blickt auf die Modernisierung des Ladens im Jahr 2015 zurück: «Während des Umbaus bedienten wir die Kundinnen und Kunden in einem Provisorium im Parking – das war speziell.» Dennoch habe sich der Umbau gelohnt, und sie freut sich darüber, dass im Laden eine sehr einladende Atmosphäre herrscht. Manuel Joao Da Fonseca Santos Simoes (55) ist seit 25 Jahren für die Molkereiabteilung zuständig: «Das sind Welten, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke: Die Bestellungen machten wir damals noch aufwendig von Hand, bei den Haltbarkeits-Kontrollen der Produkte mussten wir die Daten einzeln auflisten – die Digitalisierung hat diesbezüglich vieles erleichtert.» Ihm ist vor allem der persönliche Kundenkontakt wichtig: Oftmals ergeben sich dabei herzliche Gespräche, die den Alltag bereichern.



