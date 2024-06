Prüfung bestanden: Herdenschutzhunde gehen offiziell in den Einsatz

Was muss ein Hund können, wenn er eine Alp schützen soll? Das legt künftig der Kanton fest. Bis anhin war dies Sache des Bundes. In diesen Wochen werden die Junghunde auf ihre Einsatzfähigkeit geprüft. So auch in Südbünden.