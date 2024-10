Immer schön der Nase nach

2023 wurde der Verein Personenspürhunde Engiadina gegründet. Seither üben sich die zwölf Mitglieder mit ihren Hunden in der Suche nach vermissten oder verunfallten Personen. So auch kürzlich während eines dreitägigen Weiterbildungsseminars in Zernez, wo die Personensuche ausgiebig geübt wurde.