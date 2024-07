Der festliche Anlass startete mit der Begrüssung durch Rektorin Ursula Oehy Bubel und Schulleiterin Judith Meilwes. Sie liessen in ihrer Rede die letzten drei Jahre Revue passieren und wiesen dabei auf ganz viele zusätzliche Kompetenzen hin, welche durch das Leben und Lernen in der Tourismusregion Engadin erworben werden. In ihrer sehr persönlichen Diplomrede ermutigte die Gastrednerin Nora Saratz Cazin die Anwesenden, stets ihrem persönlichen Weg zu folgen, ob dieser sich jetzt schon ganz klar vor einem zeige oder erst schrittweise entdeckt werden wolle.





Auf die Ansprachen folgten die Diplomübergaben mit speziellen Ehrungen für die Bestnoten. Die beste Diplomarbeit schrieb Stefanie Hauser aus Salenstein TG (Note 6.0), den höchsten Durchschnitt erreichte im Studienmodell mit Praktikum Carole Suter aus Baar ZG (Note 5.6) und im Studienmodell mit Saisonstellen Anja Salzmann aus Hettiswil BE (Note 5.2). Die besten Abschlüsse in den Vertiefungsrichtungen erzielten Ruedi Gertsch aus Mürren BE (Marketing, Note 5.0) und Carole Suter (Event Management, Note 5.8 und Public Relations , Note 5.2)





Auch an der Berufsprüfung der Marketingfachleute mit eidgenössischem Fachausweis, die als Teil des Tourismusstudiums absolviert werden kann, brillierten die Studierenden aus Samedan. Das dritte Jahr in Folge konnte eine Absolventin einen Marketing-Award mit nach Hause nehmen. Dieses Jahr erhielt Tamara Steger aus Niederrohrdorf AG eine Auszeichnung für den Prüfungsteil «Präsentation & Fachgespräch» (Note 6.0).





Aus dem Engadin haben folgende Personen ihre Diplome entgegenneh­men können: Milena Camichel (S-chanf), Enrico Matossi (St. Moritz), Milena Merz (Samedan), Ruben Monteiro (Pontresina), Danielle Rechter (Scuol), Alessandra Schraemli (Samedan), Cristina Wieser (Zuoz), Flurina Zala (Zernez).





Medienmitteilung HF Tourismus & Management