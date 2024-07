Medienmitteilung der Gemeinde St. Moritz - Update von 19.45 Uhr



Die Feuerwehren St. Moritz und Trais Lejs, die Polizei und Spezialunternehmen sind seit dem frühen Sonntagnachmittag mit fast 100 Einsatzkräften, zahlreichen Fahrzeugen und Pumpen im Einsatz. Überflutete Keller, Tiefgaragen und Abwasserschächte wurden ausgepumpt und die Überflutung weiterer Infrastrukturen verhindert. Auch die benachbarte Klinik Gut wurde vor Überflutung geschützt. Die Elektrizitätsversorgung wurde nicht beeinträchtigt.



An Infrastrukturen von Gemeinde, Unternehmen und Privaten entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe aber noch nicht beziffert werden kann. Menschen wurden keine verletzt. Das Sportzentrum Ovaverva bleibt mindestens am Montag geschlossen, der Betrieb der Klinik Gut läuft am Montag wieder normal. Fachleute der Gemeinde überwachen sämtliche Bachläufe, die die beiden Talseiten ins Tal entwässern. An mehreren Orten werden laufend die Geschiebesammler ausgebaggert.



Medienmitteilung Gemeinde St. Moritz







Nächstes Update: Montag, 11.00 Uhr