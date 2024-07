«Das Engadin liegt mir am Herzen»

Morgen Mittwoch verwandelt sich der Platz vor der Chesa Planta in Samedan in eine Countrybühne. Warum das Motto des Abends «Back to the roots» gut zum Schweizer Singer-Songwriter Florian Fox passt und was das Engadin mit dem Mittleren Westen gemein hat, verrät er im Interview.