Der 57-jährige E-Bikefahrer fuhr am Freitag, 26. Juli, um 11.20 Uhr auf einer Nebenstrasse von Crusch in Richtung Sur En hinunter. Aus der Gegenrichtung nahte ein 51-Jähriger mit einem Lastwagen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve nahm der E-Bikefahrer den Lastwagen wahr, bremste ab und kollidierte heftig mit der Front des Lastwagens. Seine hinter ihm fahrende Begleiterin sowie der Lastwagenchauffeur leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden stellte ein Team des Rettungsdienstes Scuol die medizinische Versorgung des Zweiradfahrers sicher und transportierte ihn, er hatte sich mittelschwere Verletzungen zugezogen, ins Spital nach Scuol. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (kapo)