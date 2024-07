Am Samstag, 27. Juli, um 14.50 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Berninastrasse von S. Carlo her in Richtung Brusio. Im Ortsbereich «Milimort» geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem korrekt entgegenkommenden Wohnmobil. Durch den Zusammenstoss kam das Wohnmobil auf der Stützmauer der Rhätischen Bahn RhB zum Stillstand. Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Ein beim Autolenker durchgeführter Atemlufttest verlief positiv. Der Führerausweis wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Gemäss Polizeimeldung wurde der Bahnbetrieb der RhB während der Unfallaufnahme aus Sicherheitsgründen für rund 50 Minuten eingestellt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Unfallhergang ab. (kapo)