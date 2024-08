Einheimische Bands am ersten Chapella-Abend

Curdin Nicolay, Cinzia und Addicted sorgten am ersten Abend des Open Air Chapella für die Musik. Alles einheimische Bands, welche in verschiedensten Stilrichtungen Musik machen. Ging es im ersten Teil des Abend eher ruhig zu und her, sorgten Addicted zum Abschluss für die harten und lauten Töne.