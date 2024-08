Il nouv dachesa da la memüergia culturela

Zieva var trais ans da renovaziun vi da la Chesa Planta Suot a Zuoz, ho que do in gövgia üna preavertüra da l’Archiv Culturel d’Engiadin’Ota in sia nouva dmura. Pel grand di ho eir già la magiurited da las 2100 s-chaclas plain documainta chatto la via da Samedan a Zuoz.