Kurz nach 18.30 Uhr erreichte die Einsatzleitzentral der Kantonspolizei Graubünden die Nachricht, wonach die Rega einen Alpinisten schwer verletzt in das Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen habe. Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte der 22-jährige Bulgare am Donnerstagnachmittag am Spallagrat in eine Gletscherspalte. Weitere Berggänger, die diesen Sturz beobachten konnten, alarmierten die Schweizerische Rettungsflugwache. Zusammen mit der Rega Crew konnten sie den Mann bergen, welcher anschliessend ins Kantonsspital Graubünden überflogen wurde. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände dieses Sturzes ab. (kapo)