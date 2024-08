Gut ein Monat ist sei der letzten Sitzung der Flughafenkonferenz (FHK), dem obersten Organ der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra RFS), vergangen. Heute Donnerstag, 15. August ab 9.00 Uhr werden wichtige Entscheidungen erwartet. Gemäss der Traktandenliste sollen die Schlussfolgerungen und mögliche Konsequenzen aus dem Bericht Wehrenberg diskutiert werden. Dieser Bericht hatte die Zeit von der Abstimmung 2017 bis Ende 2022 unter die Lupe genommen und den damals Verantwortlichen kein gutes Zeugnis ausgestellt. Der Vorsitzende der Flughafenkonferenz beantragt, zur Frage der Organhaftung eine Rechtsgutachten einzuholen.

Vor allem aber soll der Blick in die Zukunft gerichtet werden. So soll die FHK einen Auftrag und Planungskredit verabschieden, um ein Botschaftsprojekt zu erarbeiten, welches in einem Jahr zur Abstimmung kommen soll. Dieses umfasst in einer ersten Etappe die Umsetzung des Heliports, in einer zweiten Etappe die Ersatzneubauten (Hochbau, Vorfelder) des Regionalflughafens in Samedan. Möglichkeiten für eine zusätzliche Etappierung oder die Übertragung der Infra an Private in einem Unterbaurecht sollen ebenfalls vertiefter abgeklärt werden.

Für genügend Gesprächsstoff dürfte also gesorgt sein. Die EP/PL wird in ihrer Ausgabe vom Samstag ausführlich berichten und die wichtigsten Entscheidungen online publizieren.