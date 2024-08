Duos giubileums e duos retuorns a Puntraschigna

Il giubileum da 25 ans opera in Engiadina e tschinch ans «Opera Engiadina» vain celebro quist an cun ün festival d’opera a Puntraschigna d’avuost fin in october. Daspö cha’l nouv intendant Claudio Danuser ho surpiglio la bachetta da l’organisaziun, as preschainta quella in ün nouv vstieu rumauntsch.