Von der Kraft der Verbindungen

Am Donnerstagabend luden die beiden Kunstschaffenden Jürg Keller und Nadine Jork in St. Moritz zu einer gemeinsamen «selektiven Werkausstellung» in die Lobby des Hotels Reine Victoria. Zu sehen gibt's noch bis morgen Sonntag Bilder und Zeichnungen in zwei sehr unterschiedlichen Stilrichtungen.