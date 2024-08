Kirchen machen mit bei 500-Jahr-Feierlichkeiten

Die Bündner Kirchen beteiligen sich an den diesjährigen Festivitäten zum 500-jährigen Bestehen des Kantons Graubünden. Die evange­lisch-reformierte und die römisch-katholische Landeskirche Graubünden laden die Bevölkerung dazu am Sonntag, 1. September zu einem ökumeni­schen Bundstag in Samedan im Engadin ein.