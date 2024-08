Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 44-jähriger Motorradlenker fuhr kurz vor 11 Uhr auf der Hauptstrasse H27 von Brail kommend in Richtung Zernez. In einer Linkskurve oberhalb der Örtlichkeit Punt Nova kam er zu Fall und kollidierte mit der Leitplanke. Sein hinter ihm fahrender 47-jährige Kollege erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem am Boden liegenden Lenker und dessen Motorrad. Dabei schleuderte es ihn über die Leitplanke und stürzte einige Meter den Abhang hinunter. Anwesende Verkehrsteilnehmende leisteten bis zum Eintreffen der Ambulanz und der Rega Erste Hilfe bei den beiden verletzten Motorradfahrern. Ein Team vom Ambulanzstützpunkt Zernez transportierte einen Verletzten anschliessend ins Spital nach Scuol. Der zweite Lenker wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Für die Reinigung der Fahrbahn standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Unfall geführt haben.