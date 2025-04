Eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierte am 2. April in Plaun da Lej bei Sils einen in Italien immatrikulierten Personenwagen. Dabei wies sich der Fahrer zunächst mit einem gefälschten Führerausweis aus, der auf den Beifahrer lautete. Der Beifahrer wiederum zeigte einen manipulierten peruanischen Reisepass vor. Nachdem der Fahrer daraufhin seinen echten, ebenfalls peruanischen Reisepass vorlegte und damit die Identität beider Reisenden geklärt war, stellte sich heraus, dass beide Personen ihre Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum überschritten hatten und sich somit illegal in der Schweiz aufhielten. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die BAZG-Mitarbeitenden unter dem Vordersitz einen Plastiksack mit diversen Uhren und Schmuckstücken zweifelhafter Herkunft. Daraufhin wurde das Fahrzeug am Standort in Castasegna einer eingehenden Kontrolle unterzogen, in deren Verlauf weitere mutmasslich gestohlene Schmuckstücke, Uhren und Münzen zum Vorschein kamen. Die beiden Männer sowie das mutmassliche Diebesgut wurden der Kantonspolizei Graubünden für das weitere Verfahren übergeben.





Medienmitteilung und Foto: BAZG