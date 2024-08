Die Kinder spielten nach dem Modus «Play more football» des Schweizerischen Fussballverbandes: in kleinen Teams, auf kleine Tore und ohne Punktewertung. Im Vordergrund standen viele Ballkontakte und Tore.Die Junioren des FC Celerina waren gut in ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden