Lena-Aischa und ihre Geometrie der Seele

Die Künstlerin, Bündnerin und Zürcherin, geboren 1963 als Renata Zanolari, ist in Poschiavo aufgewachsen. Ihr Kunstbuch «SATI, Geometria dell’anima / Geometrie der Seele / Geometry of the Soul» ist im April erschienen.