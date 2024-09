Die Kirche weiss zu feiern

An der 500-Jahr-Feier des Freistaats Drei Bünde beteiligen sich auch die katholische und die reformierte Kirche in Graubünden. Am Sonntag, 1. September, fand der feierliche Bundstag in Samedan statt, mit einem ökumenischem Gottesdienst, mit Musik, Reden, Gesang und Theater - Volksfeststimmung.